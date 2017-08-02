Украина призывает к разблокированию доступа ОБСЕ к российско-украинской границе на Донбассе, – Олифер

Украинская сторона призывает к разблокированию доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ к российско-украинской государственной границе на Донбассе, которому в настоящее время препятствуют представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей, сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Украины (1994-2005) Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Представители ОРДЛО блокируют допуск СММ ОБСЕ к участку украинско-российской границы. Вместе с ОБСЕ мы призываем к разблокированию этого допуска и обеспечению контроля миссией как за передвижением на территорию ОРДЛО вооружений и воинских формирований с территории РФ, так и за тем, чтобы с неподконтрольной Украине части Донбасса не вывозили оборудование украинских предприятий", - написала она на своей странице в Facebook в среду после окончания заседания Трехсторонней контактной группы в Минске (Беларусь).

При этом Д.Олифер подчеркнула, что угрозы и насилие по отношению к наблюдателям, которые продолжают иметь место в ОРДЛО, "возмутительны и недопустимы".