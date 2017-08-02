Детективы НАБУ задержали руководителя предприятия, причастного к завладению средствами для проекта "Качественная вода"

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) в среду задержали руководителя субъекта предпринимательской деятельности, который совместно со служебными лицами Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины и госпредприятия "Государственная инвестиционная компания" завладели крупной суммой средств, предусмотренных для национального проекта "Качественная вода".

"02.08.2017 детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) задержали руководителя субъекта предпринимательской деятельности, который в течение 2012-2014 гг. совместно со служебными лицами Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины и государственного предприятия "Государственная инвестиционная компания" завладели денежными средствами, предусмотренными в государственном бюджете для реализации национального проекта "Качественная вода" в сумме 94,2 млн грн", - сообщила САП на странице в "Фейсбук".

По поручению прокурора САП злоумышленник уведомлен о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Как напомнили в САП, национальный проект "Качественная вода" предусматривал обеспечение 80% населения Украины безопасной водой, монтаж автоматических комплексов очистки и продажи воды коллективного пользования в непосредственной близости от мест проживания населения. В рамках реализации проекта предполагалось строительство 23 тыс. групповых и локальных систем очистки питьевой воды в 20 ключевых регионах Украины.