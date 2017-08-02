Высший совет правосудия открыл дисциплинарное дело в отношении судьи Чауса

Высший совет правосудия (ВСП) открыл дисциплинарное дело в отношении судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса, который в настоящее время находится в Кишиневе под домашним арестом.

"По результатам рассмотрения вопросов повестки дня заседания Третья дисциплинарная палата решила (определила): (…) рассмотрев жалобу председателя Днепровского районного суда города Киева Ластовки Н.Д., открыть дисциплинарное дело в отношении судьи Днепровского районного суда города Киева Чауса Николая Алексеевича", - говорится в сообщении управления информации и обеспечения коммуникационной деятельности ВСП по итогам заседания Третьей дисциплинарной палаты, состоявшегося в среду.

Как сообщалось, 9 августа 2016 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) разоблачили судью Н.Чауса в получении взятки в размере $150 тыс. Указанные средства были обнаружены в двух стеклянных банках, которые судья лично закапывал во дворе собственного частного домовладения.

Верховная Рада 6 сентября поддержала представление Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении согласия на задержание и арест (взятие под стражу) судьи Н.Чауса.

С 11 ноября 2016 года судья находился в международном розыске по линии Интерпола с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Украину. Его подозревают в совершении преступления по ч.4 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Н.Чаус был задержан 1 марта 2017 года в Молдове. САП заявила о намерениях требовать его выдачи Украине для проведения досудебного расследования в соответствии с законодательством. В начале марта документы на экстрадиционный арест судьи направлены молдавской стороне.

В настоящее время судья находится под домашним арестом в столице Молдовы Кишиневе.