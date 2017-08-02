Приоритетом реформ в Украине для ЕС выступает борьба с коррупцией – глава группы поддержки Украины в Еврокомиссии

Евросоюз в поддержке реформ в Украине особое внимание уделяет масштабной борьбе с коррупцией в силу ее сквозного характера, сообщил руководитель группы поддержки Украины в Еврокомиссии Питер Вагнер (Peter Wagner).

"Мы постоянно подчеркиваем: интенсивная работа на антикоррупционном фронте не должна замедляться. Здесь еще многое предстоит сделать", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, Евросоюз очень внимательно отслеживает ситуацию в этой сфере.

"ЕС в последние несколько недель, например, четко дал понять, что не считает уместным расширение е-декларирования на НГО и что это необходимо исправить. Мы также никогда не скрывали тот факт, что придаем большое значение прозрачному и открытому номинационному процессу по отбору аудитора НАБУ", – отметил П.Вагнер.

Он добавил, что крайне важно, чтобы Украина, не медля, создала судебный орган, ответственный за борьбу с коррупцией.

"Должны быть созданы гарантии, что этот орган будет независимым как в бюджетном, так и в функциональном смысле. Необходимо, чтобы этот орган обладал должными полномочиями и ресурсами для борьбы с коррупцией, а отбор специализированных антикоррупционных судей проходил открыто и прозрачно", – подчеркнул руководитель группы поддержки Украины в ЕК.

По его словам, ЕС и другие международные партнеры готовы внести свой вклад в как можно более прозрачный процесс и обеспечить отбор, основанный на заслугах и честности.

"Люди хотят видеть, что правосудие действительно вершится и дела о коррупции доводятся до конца с помощью прозрачных судебных процессов", – пояснил П.Вагнер.

По его наблюдениям, в Украине идет ежедневная борьба между "корыстными интересами" и реформаторскими силами в стране, и для победы последних необходимы достижение консенсуса и тесная работа между всеми тремя ветвями власти.

"Реформы в большинстве отраслей испытывают влияние "корыстных интересов", которые пытаются замедлить прогресс. "Корыстные интересы", по своей природе, проявляются во всех ветвях власти. Было бы трудно выделить одну организацию или одно учреждение, особенно подверженное этому", – высказал мнение руководитель групп поддержки Украины в ЕК.

Среди других направлений, где Евросоюз оказывает Украине значительную поддержку, П.Вагнер назвал государственное управление, напомнив, что здесь уже давно присутствуют европейские эксперты, работающие с правительством страны, особенно в сферах, охватываемых Соглашением об ассоциации и Зоне свободной торговли. Он уточнил, что такая поддержка предоставляется как на этапе разработки законодательства, так и на этапе его внедрения, но только при запросе с украинской стороны, за которой остается окончательное право принятия решений.

"По другим направлениям мы поддерживаем реформы более опосредованно, например, через финансирование определенных мероприятий Всемирного банка в сфере земельной реформы или работы ЕБРР по созданию структур поддержки бизнеса по всей стране", – пояснил представитель Еврокомиссии.

В качестве свежего примера успеха скоординированного сотрудничества ЕС и других международных партнеров с Украиной он выделил энергоэффективность. П.Вагнер напомнил, что за короткий период времени Верховная Рада приняла три закона, один из которых касается создания Фонда энергоэффективности, второй - энергоэффективности зданий, третий – учета тепла и энергии.

"Мы очень активно занимаемся вопросами энергетики, будем и дальше поддерживать реформу энергоэффективности, в том числе с помощью запланированной программы на сумму до EUR100 млн (распределенных на два года)", – сказал П.Вагнер.

Другие направления, в которых ЕС активно участвует, включают реформу судебных и правоохранительных органов, управление государственными финансами, децентрализацию, добавил руководитель группы поддержки Украины в ЕК.

Он также приветствовал предложения правительства по поводу разработки реформы здравоохранения, пенсионной реформы, земельной.

Полностью текст интервью с П.Вагнером читайте на сайте агентства www.interfax.com.ua