Украина, Черногория, Албания и Норвегия присоединились к решению ЕС о продлении санкций в связи с действиями России

Украина, Черногория, Албания и Норвегия присоединились к решению Европейского Союза о продлении санкций в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию в Украине, говорится в заявлении Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, опубликованном на сайте Совета ЕС

"28 июня 2017 года Совет ЕС принял решение 2017/1148. Решением Совета ЕС продлеваются существующие ограничительные меры до 31 января 2018 года. Страны-кандидаты Черногория и Албания, а также страна Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия - член Европейской экономической зоны, а также Украина присоединились к этому решению Совета ЕС", - говорится в заявлении Ф.Могерини, обнародованном в среду.

В заявлении также идет речь о том, эти страны обеспечат соответствие национальной политики принятому Советом ЕС решению.