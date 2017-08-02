Минэкологии намерено инициировать перед Кабмином инвентаризацию "Межигорья"

Министерство экологии и природных ресурсов Украины будет инициировать перед Кабмином проведение инвентаризации правительственной резиденции "Межигорье" (Киевская обл.), а также определение органа управления этим объектом, заявил министр Остап Семерак.

"Если говорить о наших дальнейших шагах, то хотел бы сказать: Минприроды будет инициировать инвентаризацию этого государственного имущества, которое после вчерашней отмены судом двух соглашений возвращается в государственную собственность, а также инициировать перед Кабмином решение об определении органа управления, который будет осуществлять управление этим госимуществом, ведь на сегодняшний день этот вопрос нуждается в урегулировании", - сказал О.Семерак на пресс-конференции в среду в Киеве.

По его словам, таким органом управления является Госуправление делами, но Кабмин должен подтвердить это решение.

"Ведь мы имеем дело с очень подготовленными юристами, которые, очевидно, будут обжаловать и не остановятся в этой борьбе", - сказал министр.

Он также отметил, что решение Киевского апелляционного хозяйственного суда вступило в силу, однако оно еще может быть обжаловано.

Отвечая на вопрос относительно будущего этой резиденции, О.Семерка сказал: "Одна из инициатив – это как раз создание национального природного парка на территории бывших охотничьих угодий и резиденции "Межигорье".

По словам министра, соответствующие проекты распоряжений уже подготовлены, согласованы министерствами и находятся в Кабмине.