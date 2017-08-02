События

15:12 02.08.2017

На два агентства Евросоюза, расположенных в Лондоне, претендуют 23 города

В конкурсе на право разместить у себя два агентства Европейского союза, базирующиеся в настоящее время в Лондоне, участвуют в общей сложности 23 европейских города, в том числе два немецких.

В связи с предстоящим выходом Великобритании из состава ЕС (Brexit) Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) должно переехать на материк. О готов принять его заявили Бонн и еще 18 городов, среди которых Амстердам, Лилль, Милан и Братислава, сообщила Еврокомиссия.

Восемь городов конкурируют за право принять Европейское ведомство банковского надзора (EBA). Франкфурт, в котором уже находится Европейский центральный банк, входит в их число. Он будет соревноваться, в частности, с Люксембургом, Дублином, Парижем, Веной и Варшавой.

Брюссель и некоторые другие города предложили разместить оба агентства, отмечает Deutsche Welle.

Эксперты Еврокомиссии оценят все подавшие заявки города по шести критериям, в том числе с точки зрения условий работы и транспортного сообщения. Кроме того, будет учитываться число уже имеющихся агентств ЕС в стране.

В конце сентября Еврокомиссия представит шорт-лист кандидатов, а окончательное решение будет принято в ноябре на Совете ЕС путем тайного голосования, сообщает dpa.

EMA и EBA ежегодно проводят сотни конференций и других мероприятий с участием экспертов со всего мира. По последним данным, за счет этих мероприятий у лондонских гостиниц имелось около 39 тыс. дополнительных ночевок в год.

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