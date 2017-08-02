Против белорусских компаний, поставляющих продукцию ОРДЛО, будут введены санкции

В отношении белорусских компаний, поставляющих продукцию боевикам на временно не подконтрольные украинской власти районы Донецкой и Луганской областей, будут введены санкции, сообщил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.

"Мы предупреждаем белорусскую сторону официально: если белорусские компании напрямую поставляют продукцию боевикам, то против них будут введены санкции. Причем не только со стороны Украины: мы постараемся сделать все, чтобы эти санкции были введены Евросоюзом также", - сказал посол в интервью изданию "Белорусские новости", опубликованном в среду.

И.Кизим отметил, что в случае подтверждения данных о сотрудничестве белорусских компаний, в частности белорусского кондитерского предприятия "Коммунарка", с боевиками такие предприятия больше смогут поставлять продукцию на территорию Украины.

"Недавно телеканал "Белсат" опубликовал расследование по поводу поставок. Там, например, "Коммунарка" сказала, что напрямую работает с Донецком ... В случае подтверждения этих данных "Коммунарка" точно попадет в "черный список" и не сможет поставлять продукцию на территорию Украины", - уточнил посол.

Вместе с тем украинский дипломат добавил, что наличие белорусских товаров на полках магазинов на временно оккупированных территориях Украины не всегда означает факт прямых поставок. "Иногда белорусские товары попадают туда через посредников, которые покупают белорусские товары у российских фирм", - пояснил он.