Пашинский обсудил с представителем концерна Elbit Systems украинско-израильское сотрудничество в сфере нацбезопасности

Глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, народный депутат из фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский обсудил с представителями израильского оборонного концерна Elbit Systems сотрудничество Украины и Израиля в сфере национальной безопасности и обороны.

"В среду состоялась встреча главы комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, члена фракции "Народный фронт" Сергея Пашинского с представителями крупнейшего частного оборонного концерна Израиля – компании Elbit Systems", - информирует пресс-служба комитета в среду.

В сообщении отмечается, что на встрече обсуждались вопросы углубления сотрудничества между Украиной и Израилем в сфере обеспечения национальной безопасности и обороны.

"Стороны высказали готовность к углублению сотрудничества", - сказано в сообщении.

Кроме того, С.Пашинский отметил, что для Украины очень важен опыт Израиля в вопросах обеспечения национальной безопасности и поддержания обороноспособности государства.