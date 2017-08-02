События

14:38 02.08.2017

Прокуратура расследует дело по фактам уничтожения и завладения имуществом граждан Украины в оккупированном Крыму

Прокуратура АР Крым (базируется в Киеве) расследует уголовное производство по фактам умышленного повреждения и незаконного завладения государственным и частным имуществом оккупационными властями Крыма.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым в среду, умышленное повреждение и уничтожение имущества, незаконное присвоение, растрата или завладение имуществом оккупационными властями подпадают под признаки преступления, предусмотренного ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины, и являются военными преступлениями, на которые распространяется юрисдикция Международного уголовного суда.

"В связи с этим, в случае имеющейся у вас информации о таких фактах или если ваше имущество было незаконно национализировано, захвачено или имели место другие нарушения ваших имущественных прав, вы можете обращаться в прокуратуру АР Крым по телефону (044) 569-73-57 или сообщать о таких фактах на электронный адрес: prok.ark@ark.gp.gov.ua", – говорится в сообщении прокуратуры.

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Интерфакс-Украина
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