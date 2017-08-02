В Украине за шесть месяцев этого года произошло более 76 тыс. ДТП

В Украине за шесть месяцев этого года произошло более 76 тыс. дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 1,377 чел., сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

"За первое полугодие 2017 года на территории Украины было совершено более 76 тыс. ДТП, 15 тыс. людей травмировано, 1,377 тыс. погибло… Как видим, статистика очень и очень печальная", - сказал А.Билошицкий в среду в Киеве в ходе презентации национальной информационной кампании "H-road", организованной компанией "Хюндай Мотор Украина".

По его словам, одна из причин ДТП - вождение транспорта в состоянии алкогольного опьянения.

"На данный момент (с начала 2017 года – ИФ) составлено уже более 40 тыс. протоколов о вождении в состоянии алкогольного опьянения", - проинформировал А.Билошицкий.

По словам первого замначальника департамента патрульной полиции, несмотря на то, что с прошлого года законодательно увеличены в разы штрафы за вождение автотранспорта в состоянии алкогольного опьянения, предусмотрено лишение на определенный период водительских прав, количество подобных нарушений возросло. Он объяснил это "возможностью избежания наказания" и расчетом водителей, что "его не остановят, он не попадется".

А.Билошицкий отметил, что для профилактики и борьбы с такими явлениями необходимо дать полицейским инструментарий, который бы позволил контролировать водителей: расширить основания для остановки машины, дать возможность проводить проверку водителей на состояние алкогольного опьянения по упрощенной процедуре.

Он также сказал, что патрульная полиция поддерживает национальную информационную кампанию "H-road",направленную на улучшение культуры вождения и привлечение внимания всех участников дорожного движения к личной ответственности за соблюдение правил дорожного движения. "Только совместными усилиями можно достичь безопасности на дорогах", - отметил А.Билошицкий.