Чиновники Еврокомиссии в связи с очередями в европейских аэропортах напоминают: о пограничный контроль там обеспечивают страны-члены ЕС

Официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева прокомментировала очереди в европейских аэропортах напоминанием об указании ЕК на то, за правила контроля в аэропортах отвечают государства-члены ЕС, и за безопасность приходится платить определенную цену.

Другой представитель Еврокомиссии Наташа Берто привела слова члена Еврокомиссии по союзу безопасности Джулиана Кинга, который подтвердил в среду, что "нужно проверять (пассажиров - ИФ) по базам антитеррористических данных".

"Немало есть криминальных лиц, которые проходят по этим базам данных. Систематическая проверка позволяет нам гарантировать безопасность, и это соответствует предложениям, сделанным в 2015 году, реализация которых началась в 2016 году. То есть местные власти имели возможность развернуть на местах персонал и необходимые средства", - описала обстановку Н.Берто.