Янукович подал в Генпрокуратуру и НАБУ заявление на судей по делу о госизмене

Экс-президент Украины Виктор Янукович 2 августа подал в Генеральную прокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро заявления о привлечении судей Оболонского райсуда Киева Владислава Девятко, Максима Титова и Константина Васалатия к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 374 и 375 Уголовного кодекса Украины, за вынесение заведомо неправосудных решений.

"Мы еще на стадии досудебного расследования неоднократно указывали на ряд неправомерных решений Генпрокуратуры. А сейчас нарушение закона происходит уже судьями Оболонского районного суда, которые под давлением ГПУ вынуждены выносить противозаконные решения, нарушающие права нашего клиента", - заявил адвокат объединения Aver Lex Виталий Сердюк, который представляет интересы В.Януковича.

Он указал, что суд принял к рассмотрению дело, в котором, по мнению стороны защиты, нет ни подозреваемого, ни обвиняемого, и по которому давно истек срок расследования.

"Во-вторых, суд отказался обеспечить участие Виктора Януковича в процессе согласно требованиям Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам и главы 43 Уголовного процессуального кодекса Украины. В-третьих, судом принято решение о начале заочной процедуре расследования без учета Виктора Януковича и предоставленных защитой доказательств. И, в-четвертых, суд полностью проигнорировал Европейскую конвенцию о защите прав и основных свобод человека в части обеспечения доступа к правосудию", - отметил В.Сердюк.

Адвокат В.Януковича утверждает, что такие решения приняты судом под давлением, для обеспечения которого в апреле 2017 года было осуществлено вмешательство в автоматизированную систему распределения судей.

3 августа Оболонский райсуд должен продолжить заседание по делу об обвинении В.Януковича в госизмене. На предыдущем заседании суд предоставил назначенному экс-президенту государственному адвокату Виталию Мешечеку время для ознакомления с материалами дела.