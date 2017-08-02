Подозреваемый в растлении малолетних австриец может быть выдан Вене

Задержанный в Киеве гражданин Австрии, который был объявлен в международный розыск за растление малолетних, может быть выдан Вене, сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба.

"Задержанный в Киеве австрийский спортсмен может быть выдан Вене. Минюст Австрии говорит о "хорошем сотрудничестве", - написал А.Щерба на своей странице в микроблоге Твиттер в среду.

Как сообщалось, 1 августа украинские правоохранители задержали в Киеве 57-летнего гражданина Австрии, который в декабре 2016 года был объявлен в международный розыск по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст. 206, ст. 207, ст. 212 Уголовного кодекса Австрии, по факту совершения действий сексуального характера в отношении малолетних.

От компетентных органов Австрии поступила информация, что разыскиваемый во избежание уголовной ответственности в декабре 2016 года бежал в Украину, где и скрывался до недавнего времени.