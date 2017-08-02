События

12:48 02.08.2017

Гражданину Молдовы грозит до 6 лет лишения свободы за лжеминирование вокзала Киева

Киевской местной прокуратурой №9 утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 27-летнего гражданина Республики Молдова, который "заминировал" столичный Центральный железнодорожный вокзал.

"Так, в начале июля этого года в дежурную часть отдела полиции на ст.Киев-Пассажирский поступило сообщение о том, что Центральный железнодорожный вокзал Киева заминирован. На место происшествия выезжали работники взрывотехнической и кинологической служб, однако никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ не было обнаружено", - сообщает в среду пресс-служба прокуратуры Киева.

Действия мужчины квалифицированы по ч.1 ст.259 УК Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан). Сейчас подозреваемый находится под стражей. За совершенное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.

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