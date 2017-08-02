В Закарпатской области из-за аномальной жары сокращается на час рабочий день

Глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль подписал распоряжение о сокращении рабочего дня на час на период 2-10 августа, когда синоптики прогнозируют в области аномально высокую температуру воздуха.

Как сообщает в среду пресс-служба Закарпатской ОГА, на большей части Закарпатья ожидается до 36° тепла, а в южных районах - Береговщине и Виноградовском - до 38° жары.

"Продуктивно работать в таких условиях можно разве что в оборудованных кондиционерами помещениях, которых немного. Для остальных работников (особенно тех, кто работает под открытым небом), лучше поменять режим работы и сократить рабочее время на час", - цитирует пресс-служба Г.Москаля.

Отмечается, что недоработанные с 2 по 10 августа часы будут перенесены рабочие дни в конце августа и в начале сентября, когда температура воздуха нормализуется (от 28.08 по 5.09).

Согласно распоряжению Г.Москаля, учреждениям и предприятиям всех форм собственности рекомендуется изменить рабочий график работников, увеличить технологические перерывы, ограничить выполнение работ повышенной опасности и тому подобное.