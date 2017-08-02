Пожарные ликвидировали выявленные накануне очаги горения в лесах Херсонщины

Задействованным в тушении выявленных во вторник очагов горения лесной подстилки и деревьев вблизи с.Коханы и с.Гладковка Голопристанском районе Херсонской области бойцам Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям и авиаторов Минобороны удалось сначала локализовать, а впоследствии и ликвидировать пожары.

Как сообщает в среду утром пресс-служба ГСЧС Украины, 1 августа вблизи с.Коханы возникло возгорание лесной подстилки отдельными очагами на площади около 4 га. В 19:00 пожар был локализован на площади около 4га. К тушению пожара были привлечены 15 единиц техники и 68 человек личного состава, в том числе от ГСЧС – 12 единиц техники и 58 человек личного состава. Вертолет МИ-8 Министерства обороны Украины осуществлял воздушную разведку и совершил 2 сброса по 2,5 тонны воды.

"По состоянию на 7 часов 2 августа: открытого горения нет, наблюдаются отдельные очаги тления. К дежурству от ГСЧС привлечено 5 ед. техники и 15 чел. личного состава", - сообщает пресс-служба.

Также 1 августа вблизи с Гладковка на территории Гладковского лесничества Голопристанского лесного хозяйства возникло возгорание леса (2 ячейки). "В 18:10 пожар был локализован на площади около 3га. К тушению пожара были привлечены 19 единиц техники и 55 человек личного состава, в том числе от ГСЧС 8 единиц техники и 25 человек личного состава.

"По состоянию на 7 часов 2 августа: открытого горения нет, наблюдаются отдельные очаги тления. К дежурству от ГСЧС привлечено 1 ед. техники и 3 чел. личного состава", - говорится в сообщении пресс-службы.