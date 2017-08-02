Принц Филипп завершает публичную деятельность

Супруг королевы Великобритании Елизаветы герцог Эдинбургский Филипп в последний раз перед тем, как отойти от выполнения королевских обязанностей, принимает участие в публичных мероприятиях, сообщают британские СМИ.

Ожидается, что 96-летний принц в среду будет наблюдать за парадом Королевских морских пехотинцев.

Представитель Букингемского дворца ранее заявил, что парад "станет завершением индивидуальной программы Его Королевского величества, хотя он сможет время от времени выбирать для участия вместе с королевой определенные мероприятия".

За время деятельности принц Филипп совершил в одиночку 637 зарубежных поездок в 143 страны мира. Он выступил с более чем 5 тыс. речами и написал 14 книг. Кроме того, герцог Эдинбургский дольше всех в британской истории на правах консорта сопровождает царствующего монарха в исполнении ее королевских обязанностей.

В мае Букингемский дворец сообщал, что супруг королевы Великобритании решил прекратить принимать участие в публичных мероприятиях. При этом Елизавета II полностью поддержала его решение.

Британские СМИ отмечали, что у герцога Эдинбургского один из самых напряженных графиков из всех членов королевской семьи. Так, в 2016 году он потратил на проведение официальных мероприятий и встреч 110 дней года, что намного больше, чем тратят более юные члены семьи.