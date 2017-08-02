Трехлетняя девочка госпитализирована в тяжелом состоянии после падения с 4-го этажа

В пгт Краснопавловка (Лозовской район, Харьковская обл.) трехлетняя девочка выпала из окна квартиры, расположенной на 4-м этаже.

Как сообщает среду отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области, девочка была доставлена в тяжелом бессознательном состоянии в отделение реанимации Лозовской центральной больницы.

"Врачи диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, травму живота", - сказано в сообщении.

По словам 25-летней матери, ребенок выпал из окна, когда на некоторое время остался без присмотра взрослых.

Полицейские проводят дальнейшую проверку.