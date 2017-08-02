Шесть детей отравились в одном из детсадов Донецкой области

Полиция начала уголовное производство по факту отравления шестерых детей в одном из дошкольных заведений в г.Белицкое Покровского района Донецкой области

Как сообщает в среду управление Национальной полиции в Донецкой области на странице в соцсети Фейсбук, шестеро детей отравились и были госпитализированы еще 5 дней назад, однако ни администрация дошкольного учреждения, ни медики в полицию по этому поводу не обращались.

Материалы по факту группового инфекционного заболевания шестерых детей, которое произошло в период с 27 по 29 июля, поступили по почте в Добропольское отделение полиции только во вторник, 1 августа, от Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"Пострадавшие дети в возрасте от 2 до 3 лет были госпитализированы в инфекционное отделение Добропольской городской больнице. Сейчас здоровью малышей ничего не угрожает", - сказано в сообщении полиции.

Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст. 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей) Уголовного кодекса Украины.

В рамках проведения досудебного расследования правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, а также причины несвоевременного сообщения об отравлении сотрудниками детского учреждения и медработниками.

"Детский сад закрыт до выяснения всех обстоятельств. В помещении полицейскими при участии СЭС проводится тщательный осмотр", - сказано в сообщении.