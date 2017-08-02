Следователи СБУ объявили о подозрении в госизмене работавшему на СМИ РФ блогеру-журналисту

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Житомирской деятельность в ущерб информационной безопасности государства местного блогера-журналиста, который по указанию российских кураторов готовил и распространял антиукраинские материалы.

"Правоохранители установили, что житомирский журналист с 2014 года по заказу руководства пропагандистских государственных российских информагентств создавал тенденциозные публикации. Тематику и желаемое содержание материалов он получал по почте или на мессенджер, иногда "информационному наемнику" разрешалось самому выбирать тему. Гонорары за публикации злоумышленник получал через международные системы онлайн-расчетов", - сообщает в среду пресс-центр СБ Украины.

Подготовленные журналистом авторские статьи с нужными кремлевским кураторам акцентами публиковались на шести интернет-сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины.

"Показательно, что в начале "карьеры" автор подписывался настоящей фамилией, но впоследствии перешел исключительно на псевдонимы", - отметили в СБ Украины.

Во время досудебного расследования были проведены лингвистические и судебно-психологические экспертизы текстов житомирского журналиста. Они показали их манипулятивное воздействие на сознание читателей и подстрекательство аудитории на совершение конкретных действий в ущерб суверенитету и независимости Украинского государства.

По заключению экспертов, материалы по семантико-лингвистическому наполнению также содержат призывы к разжиганию национальной розни внутри страны и между Украиной и соседними дружественными государствами.

В рамках открытого уголовного производства, сотрудники спецслужбы провели санкционированные обыски по месту жительства блогера. Во время них правоохранители обнаружили компьютерную технику с доказательствами переписки с российскими кураторами и подготовки антиукраинских материалов. У злоумышленника также изъяты копии заключенных с государственными информационными агентствами РФ соглашений на подготовку заказных статей, акты приема-передачи работ по обусловленным гонорарам и банковские карточки, на которые перечислялись деньги.

"Блогеру-журналисту сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.111, ч.2 ст.110, ч.2 ст.161 и ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Продолжается досудебное следствие", - подытожили в пресс-центре СБ Украины.