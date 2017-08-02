События

10:01 02.08.2017

Более 2млн пачек контрабандных сигарет выявили на барже и иностранном судне

Почти двое суток продолжался подсчет и перегрузка контрабандных табачных изделий, выявленных 30 июля на барже и иностранном судне в одном из портов Николаевской области, сообщает в среду утром пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"В результате совместных действий правоохранители обнаружили рекордную партию табачных изделий иностранного производства без акцизных марок. В течение двух суток шел подсчет ящиков с сигаретами. Для их перегрузки и перемещения использовали портовый кран и два грузовика. В общем, в рамках следственных действий правоохранители изъяли 4019 ящиков с сигаретами, в каждом из которых по 50 блоков сигарет. В целом это более 2 миллионов пачек", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что 30 июля сотрудники Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы Украины и Управления СБУ в Николаевской области задокументировали факт перегрузки подакцизных товаров с иностранного судна на баржу с нарушениями действующего законодательства.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Днем в Киеве ожидается жара до 35 °С

Один военнослужащий погиб, двое ранены в зоне АТО за минувшие сутки

Движение по ул.Набережно-Рыбальской в Киеве будет ограничено до конца октября

Боевики за сутки 18 обстреляли позиции сил АТО, 1 военнослужащий ранен, 4 получили боевые травмы – штаб

Боевики ОРДЛО готовят очередные провокации с целью дискредитации ВСУ – Украинская сторона СЦКК

ПОСЛЕДНЕЕ

Президент Украины поздравил воинов и ветеранов ВДВ ВСУ с профессиональным праздником

США могут принять меры против Китая в торговой сфере – СМИ

Во время взрыва в мечети Афганистана погибло около 50 человек – СМИ

135 домов Киева проведут энергоэффективные мероприятия по программе 70/30 – КГГА

Тиллерсон заявляет, что Трамп ему доверяет, несмотря на споры по ряду вопросов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
заказать креатин на price.ua
РЕКЛАМА