Более 2млн пачек контрабандных сигарет выявили на барже и иностранном судне

Почти двое суток продолжался подсчет и перегрузка контрабандных табачных изделий, выявленных 30 июля на барже и иностранном судне в одном из портов Николаевской области, сообщает в среду утром пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"В результате совместных действий правоохранители обнаружили рекордную партию табачных изделий иностранного производства без акцизных марок. В течение двух суток шел подсчет ящиков с сигаретами. Для их перегрузки и перемещения использовали портовый кран и два грузовика. В общем, в рамках следственных действий правоохранители изъяли 4019 ящиков с сигаретами, в каждом из которых по 50 блоков сигарет. В целом это более 2 миллионов пачек", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что 30 июля сотрудники Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы Украины и Управления СБУ в Николаевской области задокументировали факт перегрузки подакцизных товаров с иностранного судна на баржу с нарушениями действующего законодательства.