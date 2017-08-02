События

07:32 02.08.2017

Во время взрыва в мечети Афганистана погибло около 50 человек – СМИ

В афганском городе Герат произошел теракт в мечети, в результате которого погибло около 50 человек, сообщила "Аль-Джазира".

"В Афганистане в шиитской мечети в городе Герате 1 августа произошел взрыв. В результате погибли, по меньшей мере, 50 человек", – сообщила "Аль-Джазира" со ссылкой на представителей региональных властей.

Нападение произошло во время вечерней молитвы в мечети, где находилось около 300 человек.

В полиции заявили, что один террорист-смертник взорвал себя у мечети, а второй, вооруженный винтовкой, открыл огонь по людям. Оба злоумышленника мертвы.

Ответственность за нападение пока никто на себя не взял.

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Интерфакс-Украина
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