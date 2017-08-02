Один военнослужащий погиб, один получил ранения за прошедшие сутки в зоне проведения АТО – штаб

За прошедшие сутки боевики 34 раза открывали огонь по украинским позициям, вследствие чего один военнослужащий погиб, один получил ранения, сообщили в пресс-центре штаба антитеррористической операции.

"За прошедшие сутки, незаконные вооруженные формирования 34 раза нарушили перемирие. 10 раз враг применял минометы, 5 - вооружение БМП, 13 раз бил из гранатометов. В результате боевых действий один наш военный погиб, еще один получил ранения", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в среду утром.

На донецком направлении, НВФ трижды из гранатометов обстреливал укрепления ВСУ на шахте Бутовка. По южным окраинам Авдеевки боевики несколько раз били из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Около 22.00 они применяли миномет калибра 120-мм, зенитную установку, крупнокалиберные пулеметы по украинским защитникам в Троицком. Кроме того, минометы боевиков работали неподалеку Майорска, Верхнеторецкого, Зайцево.

На луганском направлении НВФ в основном использовал стрелковое оружие. Под огнем боевиков вечером и ночью оказались опорные пункты ВСУ в Новоалександровке, Новотошковском, Станице Луганской. Около 19.00, в результате обстрела снайпером украинского опорного пункта в Новозвановке, получил смертельное пулевое ранение украинский военный.

Меньше обстрелов в конце суток было на приморском направлении. Вместе с тем, из стрелкового оружия были обстреляны силы АТО в Лебединском, а из гранатометов в районе Талаковки.

Также стоит добавить, что утром во вторник боевики обстреляли дома мирных жителей поселка Водяное из запрещенных минскими договоренностями четырехствольных реактивных систем залпового огня. Пусковую установку этого оружия НВФ сделали более мобильной, смонтировав ее в кузове грузовика. Пострадавших среди местных жителей нет.

Кроме того, в 8.15 боевики устроили подрывы инженерных боеприпасов вблизи населенного пункта Старомихайловка, чтобы таким образом сымитировать обстрел со стороны ВСУ. По оперативной информации, боевики пытаются дискредитировать украинскую армию накануне очередного заседания трехсторонней контактной группы, которая вскоре пройдет в Минске.