135 домов Киева проведут энергоэффективные мероприятия по программе 70/30 – КГГА

В текущем году 135 жилых киевских домов с ОСМД и ЖСК проведут энергоэффективные мероприятия в рамках городской программы "70/30%", заявили в Киевской городской государственной администрации.

"Для участия в программе софинансирования "70/30%" в этом году отобраны 135 жилых домов, где созданы ОСМД (объединения совладельцев многоквартирных домов) и ЖСК (жилищно-строительные кооперативы). Это больше, чем в прошлом году, когда 62 дома получили городские гранты на энергоэффективные мероприятия", – заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев во вторник.

В целом, по его словам, на выполнение термомодернизации и ремонтов жилых домов на условиях софинансирования из городского бюджета выделено около 130 млн грн.

"Программа "70/30%" успешно работает уже третий год подряд, а ее масштабы динамично растут. За этот год количество домов-участников выросло почти в десять раз - с 16 до 135. Кроме того, параллельно мы ввели аналогичную программу для домов, где созданы ОСМД и ЖСК. За этот год мы 214 заявок на участие в программе и уже составлены 45 проектов работ", добавил он.

Также П.Пантелеев уточнил, что одними из первых, кто принял участие в этой программе, были жители дома по адресу: ул. Льва Толстого, 17-Б, которые выбрали утепления дома. Дом находится на обслуживании в КП "Управляющая Компания Голосеевского р-на". Ориентировочная сумма работ составила 359,7 тыс грн, из которых жители профинансировали свою часть 30%, 107 910 грн».

Заместитель председателя КГГА отметил, что наибольшим спросом пользуются работы по установке тепловых пунктов в домах, замена окон и дверей, освещения, утепление стен, модернизация насосного оборудования и тому подобное.

Очень важно, что жители могут сочетать наши программы по правительственной инициативе получения "теплых кредитов". Например, стоимость работ в доме составляет 1 млн грн. Город оплачивает 70%, то есть 700 тыс. Людям остается собрать 300 тыс грн. На эти 300 тыс можно взять государственный кредит, где государство и муниципалитет тоже возмещают часть средств. В результате, сумма, которую должны люди инвестировать в ремонт и термомодернизацию своего дома, возвращается им в виде экономии в течение 1-2 отопительных сезонов, поскольку экономия на энергоресурсах в среднем составляет 40-50%", - подытожил П.Пантелеев.