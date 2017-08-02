Тиллерсон заявляет, что Трамп ему доверяет, несмотря на споры по ряду вопросов

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заверил во вторник, что поддерживает прекрасные отношения с президентом страны Дональдом Трампом и не скрывает от него, что порой не разделяет его мнение по внешней политике.

"Отношения действительно очень хорошие. Он доверяет мне", - сказал он журналистам в Вашингтоне.

По словам Р.Тиллерсона, они с президентом "честно обмениваются мнениями", в том числе в случаях, когда их взгляды не совпадают.

"Он может мне позволить поздно вечером на выходных, чтобы обсудить какую-нибудь пришедшую ему в голову идею", - добавил госсекретарь.