В Черкасской области остановлена попытка выделения чиновником Госгеокадастра фермерскому хозяйству 102 га земли за 1,4 млн грн взятки – прокуратура

Бывшему руководителю Главного управления Госгеокадстра в Черкасской области и депутату совета, которые пытались подкупить должностных лиц, злоупотребляя влиянием, сообщено о подозрении, заявили в пресс-службе прокуратуры Черкасской области.

"Прокуратурой Черкасской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту предоставления и получения физическими лицами неправомерной выгоды за совершение влияния на должностных лиц Главного управления Госгеокадастра в Черкасской области с целью решения вопросов по оформлению земельных участков", – говорится в сообщении на сайте ведомства в понедельник.

Следствием установлено, что руководитель одного из фермерских хозяйств области в ответ на предложение бывшего руководителя Главного управления Госгеокадстра в Черкасской области предоставил последнему взятку в размере 49 тыс евро, что эквивалентно около 1,4 млн грн, за совершение чиновником влияния на должностных лиц органов Госгеокадастра с целью принятия ими решения относительно быстрого оформления необходимых документов, связанных с разделением и выделением в собственность членам фермерского хозяйства земельных участков общей площадью 102 га, а также принятие решения об утверждении проектов землеустройства на указанные земельные участки и выделение их в собственность членам этого хозяйства.

Бывшему руководителю Главного управления Госгеокадстра в Черкасской области сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.369-2 (предложение оказать влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, за предоставление неправомерной выгоды и получения неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства) Уголовного кодекса Украины.

В связи с тем, что другой подозреваемый является руководителем одного из фермерских хозяйств области и одновременно депутатом местного совета, сообщение о подозрении ему осуществлено 22 июля 2017 г. в порядке, предусмотренном УПК Украины по особой категории лиц, по ч.1 ст.369-2 (предоставление неправомерной выгоды лицу, предлагает за такую выгоду повлиять на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства) Уголовного кодекса Украины.

31 июля 2017 г. Приднепровским районным судом г.Черкассы подозреваемым избраны меры пресечения в виде домашнего ареста, решается вопрос об обжаловании указанных решений суда.

В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, его ход находится на контроле прокуратуры области.

Санкция ч.1 ст.369-2 УК Украины предусматривает наказание в виде штрафа от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от 2 до 5 лет или лишения свободы на срок до 2 лет, ч.2 ст.369-2 УК Украины - в виде штрафа от 750 до 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.