ВВС США планируют купить два предназначавшиеся для "Трансаэро" "Боинга" в рамках модернизации авиапарка президента страны – СМИ

В командовании ВВС США в рамках плана по модернизации авиапарка президента страны завершают переговоры по покупке двух самолетов Boeing 747-8, которые в свое время предназначались для российской авиакомпании "Трансаэро", сообщают во вторник американские СМИ.

Портал DefenseOne приводит слова представителя ВВС Энн Стефанек, пояснившей, что "идет работа по финальным этапам согласования сделки по двум пассажирским самолетам Боинг 747-8".

По данным СМИ, о заключении соглашения с компанией Boeing может быть объявлено уже на этой неделе. О сумме сделки, как ожидается, не будет сообщаться, однако специалисты оценивают стоимость каждого из самолетов в $386,6 млн. Источники DefenseOne отмечают, что ВВС, судя по всему "заключат выгодную сделку".

Речь идет о самолетах, которые первоначально были заказаны в 2013 году российской авиакомпанией "Трансаэро". Однако в итоге они не были переданы заказчику в связи с его банкротством и остались в США.

Самолеты были законсервированы на специальном объекте в пустыне Мохаве, так как сухой воздух там защищает авиалайнеры от коррозии. В преддверии заключения соглашения были проведены летные испытания обоих "Боингов".

По имеющимся у СМИ открытым данным, самолеты N894BA и N9895BA в последний раз поднимались в воздух в феврале этого года.

Ожидается, что самолеты будут модифицированы, после чего их включат в авиапарк президента США.

Ранее президент Дональд Трамп неоднократно говорил, что принятая до его прихода ко власти программа по модернизации президентского авиапарка - слишком дорогостоящая и призвал искать более дешевые варианты.