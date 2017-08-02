События

00:47 02.08.2017

Сенат США утвердил Кристофера Рэя директором ФБР

Американский сенат объявил, что утвердил Кристофера Рэя на посту директора ФБР.

Согласно итогам голосования, 92 сенатора поддержали его кандидатуру, а двое проголосовали "против".

Таким образом, К.Рей сменил на посту руководителя ФБР Джеймса Коми, отправленного в отставку президентом США Дональдом Трампом.

Кандидатура 50-летнего юриста и политика К.Рэя, с 2003 по 2005 год занимавшего пост замгепрокурора США, была предложена Д.Трампом весной 2017 года. В июле кандидата единогласно поддержал сенатский комитет по юридическим делам.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Движение по ул.Набережно-Рыбальской в Киеве будет ограничено до конца октября

Боевики за сутки 18 обстреляли позиции сил АТО, 1 военнослужащий ранен, 4 получили боевые травмы – штаб

Боевики ОРДЛО готовят очередные провокации с целью дискредитации ВСУ – Украинская сторона СЦКК

Под Киевом микроавтобус влетел в фуру, есть жертвы

Иностранцы пытались вывезти 34 кг янтаря, выдав его за сладости

ПОСЛЕДНЕЕ

Киев переходит на безналичную оплату парковки – Кличко

К системе ProZorro за год присоединилось более 18 тыс. новых госзаказчиков - МЭРТ

Предусмотренные в госбюджете на субсидии 14 млрд грн позволят всем областям без долгов войти в отопительный сезон - Розенко

Боевики "ДНР" задержали грузовик СММ ОБСЕ у Оленевки на более чем 7 часов

Лес и подстилка горят на Херсонщине из-за установившейся жары

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua/catalog9728.html
РЕКЛАМА