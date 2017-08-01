Предусмотренные в госбюджете на субсидии 14 млрд грн позволят всем областям без долгов войти в отопительный сезон - Розенко

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что 14 млрд грн, которые предусмотрены на субсидии изменениями в государственный бюджет на 2017 год, позволят всем областям вовремя подготовиться к отопительному сезону.

"Что касается субсидий, по нашим расчетам, сумма 14 млрд гривен позволит спокойно закрыть, в том числе, и долги предыдущего года, так и сумму долгов, о которой мы все время говорим. Она накапливалась за два последних года и таким образом спокойно эта цифра позволяет всем областям вовремя подготовиться и без долгов войти в новый отопительный сезон", - сказал П.Розенко в эфире телеканала "112.Украина" во вторник.

Ранее в это день президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2017 год".Как сообщается на официальном сайте главы государства, значительная часть средств от перевыполнения бюджета будет направлена в поддержку социально уязвимых слоев населения и ряд приоритетных программ.

Как сообщалось, 20 июля П.Розенко в ходе селекторного совещания в Киеве отметил, что изменениями в госбюджет предусмотрено более 14 млрд грн, которые пойдут на погашение долгов за субсидии.