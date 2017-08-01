События

21:39 01.08.2017

Боевики "ДНР" задержали грузовик СММ ОБСЕ у Оленевки на более чем 7 часов

Во вторник у поселка Оленевка Волновахского района Донецкой области члены "ДНР" задержали на более чем 7 часов грузовой автомобиль с видеооборудованием Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

"ДНР" препятствует ОБСЕ в свободе передвижения. Грузовик и водитель с видеооборудованием ОБСЕ задержаны на 7+ часов у Оленевки", - сообщили в Миссии во вторник вечером в официальной странице в Твиттер.

В связи с этим в СММ подчеркнули, что "стороны должны соблюдать мандатные обязательства Минска и ОБСЕ по СММ, в том числе разрешать мониторинг с помощью технических средств".

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Движение по ул.Набережно-Рыбальской в Киеве будет ограничено до конца октября

Боевики за сутки 18 обстреляли позиции сил АТО, 1 военнослужащий ранен, 4 получили боевые травмы – штаб

Боевики ОРДЛО готовят очередные провокации с целью дискредитации ВСУ – Украинская сторона СЦКК

Под Киевом микроавтобус влетел в фуру, есть жертвы

Иностранцы пытались вывезти 34 кг янтаря, выдав его за сладости

ПОСЛЕДНЕЕ

Лес и подстилка горят на Херсонщине из-за установившейся жары

В ходе обыска в Запорожском горсовете обнаружены несертифицированные системы аудио- и видеонаблюдения

Мэр Запорожья назвал обыски СБУ "заказухой, показухой и полным абсурдом"

Порошенко подписал закон о гуманном отношении к животным, но ввиду несовершенства его положений призывает внести уточнения

Прокуратура завершила досудебное расследование в отношении экс-замглавы администрации Януковича Чмыря

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
спортивные штаны на price.ua
РЕКЛАМА