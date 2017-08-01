Боевики "ДНР" задержали грузовик СММ ОБСЕ у Оленевки на более чем 7 часов

Во вторник у поселка Оленевка Волновахского района Донецкой области члены "ДНР" задержали на более чем 7 часов грузовой автомобиль с видеооборудованием Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

"ДНР" препятствует ОБСЕ в свободе передвижения. Грузовик и водитель с видеооборудованием ОБСЕ задержаны на 7+ часов у Оленевки", - сообщили в Миссии во вторник вечером в официальной странице в Твиттер.

В связи с этим в СММ подчеркнули, что "стороны должны соблюдать мандатные обязательства Минска и ОБСЕ по СММ, в том числе разрешать мониторинг с помощью технических средств".