В ходе обыска в Запорожском горсовете обнаружены несертифицированные системы аудио- и видеонаблюдения

Сотрудники Службы безопасности Украины в ходе следственных действий в помещениях Запорожского городского совета обнаружили несертифицированные системы аудио- и видеонаблюдения.

Как сообщает во вторник пресс-центр СБУ, обыски в горсовете проводились в рамках уголовного производства, открытого по факту незаконного использования специальных технических средств негласного получения информации (ст. 359 Уголовного кодекса Украины), с целью выявления и фиксации каналов сбора и передачи третьим лицам служебной информации с ограниченным доступом.

"Правоохранители обнаружили в помещениях горсовета несертифицированные системы аудио- и видеонаблюдения, которые направлены на экспертизу", - сказано в сообщении.

В СБУ отметили, что во время досудебного следствия будут установлены инициаторы и цели размещения систем наблюдения в административных помещениях органа местного самоуправления, в которых циркулирует информация с ограниченным доступом.

Ранее в этот день мэр Запорожья Владимир Буряк сообщил журналистам, что причиной обысков, проводимых в кабинетах городского головы Запорожья и его заместителей, стала информация правоохранительных органов о том, что из запорожской мэрии по ночам с помощью спецсредств передавалась информация на оккупированную территорию Донбасса.

Он отметил, что обыски в мэрии Запорожья проходят на основании постановления Жовтневого районного суда Запорожья, согласно которому в кабинетах заместителей мэра и самого городского головы разыскиваются "предметы и документы, которые имеют значение для досудебного расследования, а именно системы аудио- и видеонаблюдения – веб-камеры, кабеля, модемы, роутеры, системные блоки персональных компьютеров, ноутбуков, планшетов, жестких дисков и другие носители информации".