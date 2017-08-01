Мэр Запорожья назвал обыски СБУ "заказухой, показухой и полным абсурдом"

Городской голова Запорожья Владимир Буряк подверг критике произошедшие во вторник в мэрии обыски по якобы имевшим место фактам передачи информации с помощью спецсредств на оккупированную территорию Донбасса в ночное время из помещений горисполкома.

"Сегодня работники СБУ в стенах городского совета (...) проводили свои процессуальные действия якобы, чтобы изъять какие-то камеры, какие-то средства передачи секретной информации - так вот четко прописано. Якобы со стен данного здания происходит передача секретной информации в ЛНР-ДНР. Я посмотрел сегодня ухвалу (определение - ИФ) суда и, пройдя по некоторым кабинетам горисполкома, увидел, что после никому обвинений не предъявлено. И в моем кабинете. Протокол подписан - мне вручили, что ничего не обнаружено", - прокомментировал ситуацию мэр города, которого цитирует газета "Индустриальное Запорожье".

По его словам, такие действия могут привести к дестабилизации ситуации в Запорожье.

"Вопрос задаю сам себе: у нас что - кто-то будоражит обстановку в городе Запорожье? Кто? Зачем расшатывать спокойствие, которое сегодня существует в городе Запорожье? Зачем расшатывать политическую и другую обстановку, говорить, что здесь какие-то сепаратисты находятся? У нас спокойствие в городе. Мы ремонтируем дороги, мы реконструируем парки, мы выпускаем трамваи, а нам говорят, что мы занимаемся захватом власти какой-то", - отметил В. Буряк.

При этом городской голова подчеркнул, что "Запорожье - это Украина, (это) было, есть и будет всегда. И жители города Запорожья не раз подтверждали, и я уверен в том, что еще, если надо - еще не раз подтвердят, что Запорожье это Украина прежде всего. И здесь сепаратистов нет. И я, как ответственное лицо, как городской голова заявляю, что в Запорожье сепаратизм не пройдет никогда!", - сказал мэр областного центра.

"И сегодняшние действия определенных структур - это что? В моем понимании - это заказуха, показуха и полный абсурд. Почему? Потому что ничего не найдено, ничего не предъявлено на сегодняшний день. Это просто расшатывание обстановки в спокойном городе Запорожье на сегодняшний день. А в моем понимании тот, кто это делает - он прежде всего подставляет руководство страны и практически каждого жителя нашей Украины вот такими своими необоснованными, абсурдными действиями",- резюмировал В. Буряк.

Как сообщалось, во вторник в мэрии Запорожья провели обыски, причиной которых стала информация правоохранительных органов о якобы имевших место каналах передачи информации из мэрии. Обыски проходят на основании постановления Жовтневого районного суда Запорожья, согласно которому в кабинетах заместителей мэра и самого городского головы разыскиваются "предметы и документы, которые имеют значение для досудебного расследования, а именно системы аудио- и видеонаблюдения – веб-камеры, кабеля, модемы, роутеры, системные блоки персональных компьютеров, ноутбуков, планшетов, жестких дисков и другие носители информации".

Ранее городской голова Запорожья процитировал постановления суда на обыск в мэрии, согласно которому "досудебным расследованием установлено, что в начале 2016 года из служебных кабинетов с устройств специальной связи неизвестными лицами передавалась информация на оккупированную территорию Донецкой области".