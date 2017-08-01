Порошенко подписал закон о гуманном отношении к животным, но ввиду несовершенства его положений призывает внести уточнения

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения гуманного отношения к животным", при этом ввиду выявленных в документе недостатков ряда положений направил в Кабмин предложения по усовершенствованию отдельных положений законодательных актов с учетом внесенных этим законом изменений.

Как сообщает во вторник вечером пресс-служба президента Украины, в письме к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману глава Украинского государства отмечает, что "предлагаемыми законом изменениями в Кодекс Украины об административных правонарушениях рассмотрение дел об административных правонарушениях относительно жестокого обращения с животными, ответственность за которые установлена статьей 89 названного Кодекса, относится к компетенции как районных, районных в городе, городской или горрайонный судов, так и органов Национальной полиции Украины".

При этом, говорится в информации, согласно статье 2421 Кодекса Украины об админнарушениях рассмотрение дел о таких же административных правонарушениях относится к компетенции центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику по осуществлению государственного надзора (контроля) в сфере охраны окружающей природной среды, рационального использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов.

"Глава государства отмечает, что отсутствие разграничения компетенции указанных органов по рассмотрению дел об административных правонарушениях относительно жестокого обращения с животными на практике может привести к возникновению споров между субъектами властных полномочий по поводу реализации их компетенции", - информируют в пресс-службе президента.

Кроме того, статьей 299 Уголовного кодекса Украины предусмотрено, что жестокое обращение с животными, совершенное с особой жестокостью или в присутствии малолетнего/несовершеннолетнего, или в отношении двух и более животных, повторно, группой лиц, активным способом, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

"Поэтому жестокое обращение с животными при следующих отягчающих обстоятельствах в соответствии со статьей 12 Уголовного кодекса Украины является тяжким преступлением. По правовой же позиции Конституционного суда Украины, наказание за преступление должно быть соразмерным преступлению; предусмотренный законом состав преступления и рамки наказания должны соответствовать друг другу (Решение КСУ от 2 ноября 2004 года № 15-рп / 2004)", - говорится в сообщении.

П.Порошенко также отметил необходимость уточнения состава преступлений, предусмотренных ч.2 и 3 новой редакции ст.299 УКУ, поскольку эти части за одно и то же преступление (жестокое обращение с животными, совершенное в присутствии малолетнего или несовершеннолетнего) предусматривают различные виды наказания. К тому же редакция ч.3 требует согласования со ст.67 этого же Кодекса, в которой среди отягчающих наказание обстоятельств отсутствует такое обстоятельство, как совершение преступления активным образом.

Кроме того, необходимо усовершенствовать определение термина "передвижной зверинец" с целью учета специфики деятельности учреждений культуры, в частности цирков, в том числе и передвижных.

"В связи с изложенным президент предлагает принять безотлагательные меры по подготовке необходимых законодательных предложений и внести в установленном порядке на рассмотрение Верховной Рады Украины соответствующий законопроект", - резюмируют в пресс-службе главы государства.

Как сообщалось, 22 июня 2017 года Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно введения гуманного отношения к животным", который предусматривает усиление уголовной и административной ответственности за жестокое обращение с животными.

Документ вносит изменения в Кодекса Украины об административных правонарушениях, согласно которым за жестокое обращение с животными: издевательства, нанесение побоев, совершение других насильственных действий, которые причинили животному физическую боль, страдания и не причинили телесных повреждений, предусматриваются штрафы от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400-5100 грн) с конфискацией животного, если для него есть угроза. В действующей редакции КУоАп за такие действия предусмотрен штраф от 9 до 21 необлагаемого минимума доходов граждан (153-357 грн).

Кроме того, такие же действия, совершенные в отношении двух и более животных, либо группой лиц, влекут взыскание штрафа от 300 до 500 необлагаемых минимумов(5100 – 8500 грн) или административный арест до 15 суток с конфискацией животного, если пребывание у хозяина несет угрозу его жизни или здоровью.

Насильственные действия в отношении животного, направленные на удовлетворение половой страсти повлекут взыскание штрафа от 200 до 500 необлагаемых минимумов (3400 – 8500 грн).

Кроме того, согласно закону, в Уголовном кодексе Украины за жестокое обращение с животными больше не будет предусмотрена возможность наложения штрафа. Согласно изменениям в Уголовный кодекс жестокое обращение с животными, которое привело к увечью или его гибели, будет караться арестом на срок до 6 месяцев или ограничениям свободы до 3 лет. Те же действия, совершенные в присутствии несовершеннолетнего, влекут ограничение свободы от 3 до 5 лет, или лишение свободы на тот же срок.