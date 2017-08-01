Прокуратура завершила досудебное расследование в отношении экс-замглавы администрации Януковича Чмыря

Прокуратура завершила досудебное расследование в отношении экс-заместителя главы Администрации президента Украины Виктора Януковича, действующего депутата Сумского областного совета Юрия Чмыря как подозреваемого в деле о махинациях с паспортом и декларировании недостоверных сведений.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Сумской области, во вторник, 1 августа 2017 года, следственным отделом областной прокуратуры завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении бывшего чиновника из окружения В.Януковича, а в настоящее время депутата Сумского облсовета.

"Сейчас стороне защиты открыты материалы для ознакомления, после чего обвинительный акт в отношении подозреваемого будет направлен в суд для рассмотрения по существу", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Ю.Чмырь подозревается в сокрытии паспорта, подделке и использовании поддельных официальных документов, а также в декларировании недостоверных сведений.

"Установлено, что подозреваемый на основании заявления о якобы утере паспорта получил новый документ, удостоверяющий личность. В дальнейшем он использовал так называемый потерянный паспорт для совершения юридически значимых нотариальных действий", - сказано в сообщении.

Кроме того, по информации прокуратуры, депутат облсовета не внес в декларацию собственную дочь, хотя в ходе следствия собрано достаточно доказательств того, что они проживали и проживают вместе.

"В частности, в декларации не указано 9 квартир и 3 паркоместа в столице, доход от продажи недвижимости и корпоративные права двух обществ с ограниченной ответственностью, принадлежащих 20-летней неработающей дочери", - сообщили в прокуратуре.

Действия Ю.Чмыря квалифицированы по ч.1 ст. 357 (умышленное сокрытие официального документа), ч.1, ч.4 ст. 358 (подделка и использование заведомо поддельного документа) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, в июне 2017 года Сумская областная прокуратура сообщила о расследовании факта уклонения от уплаты налогов семьей бывшего высокопоставленного чиновника Сумской области времен президентства В.Януковича, который на настоящее время является действующим депутатом Сумского областного совета Ю.Чмыря. В ходе расследования установлено, что дочь чиновника на протяжении 4 последних лет приобрела в собственность 12 квартир в центральной части г.Киева, 3 паркоместа, общая стоимость которых, по предварительным подсчетам, составляет свыше 50 млн грн. При этом официальные доходы чиновника и членов его семьи, по информации органов Государственной фискальной службы, не соответствуют указанной стоимости приобретенного имущества.

Кроме того, 7 июля генеральный прокурор Украина Юрий Луценко сообщил, что Ю.Чмыря во время обысков нашли в двух банковских ячейках более $1 млн вместо задекларированных им $572 тыс..

21 июля пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган проинформировала, что прокурор Сумской области Виталий Матвийчук подписал уведомление о подозрении Ю.Чмырю в сокрытии паспорта, подделке и использовании поддельных официальных документов, а также в декларировании недостоверных сведений.

25 июля был проведен допрос Ю.Чмыря в качестве подозреваемого.