События

19:34 01.08.2017

Боевики во вторник активизировались на всех направлениях, при обстреле был ранен боец ВСУ

Вторник в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) обозначился активизацией группировок боевиков фактически вдоль всей линии разграничения сторон на Донбассе, и в результате обстрелов позиций Вооруженных сил Украины боевиками получил ранение один украинский военный, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"С полуночи и до 18.00 боевики 10 раз открывали огонь по нашим позициям... А около часа ночи на Донецком направлении, боевики обстреляли из вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия наши укрепления в поселке Луганское. В результате обстрела один военнослужащий сил АТО получил ранения", - говорится в сводке пресс-центра штаба АТО состоянию на 19.00 1 августа.

Кроме этого, около полуночи из минометов калибра 82-мм боевики ударили по опорному пункту украинских военных в Крымском, что на Луганском направлении.

На Мариупольском направлении вражеские провокации зафиксированы вблизи Новотроицкого и Водяного.

Также в пресс-центре штаба АТО проинформировали, что несмотря на попытки боевиков навязать украинским военным вооруженное противостояние, группы гражданско-военного сотрудничества ВСУ помогают восстанавливать разрушенную инфраструктуру Донбасса.

"Так с сегодняшнего дня в трех прифронтовых селах Пески-2, Жованка, Бахмутка появилсь электроэнергия. Прокладка линий электропередач продолжалась несколько месяцев и очень осложнялась обстрелами боевиков, которые, несмотря на громкие заявления, явно не хотели улучшить жизнь мирных жителей", - отметили в пресс-центре.

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