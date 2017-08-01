Янтаря-сырца и изделий из него на миллион гривень изъяли правоохранители на Волыни

В Волынской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с прокуратурой задержали группу лиц, занимавшуюся незаконной скупкой янтаря с дальнейшей его контрабандой в страны ЕС, а также изъяли "солнечного камня" на 1млн грн.

Как сообщает во вторник пресс-центр СБ Украины, на территории Владимир-Волынского и Иваничевского районов в частных и складских помещениях во время санкционированных обысков оперативники изъяли 40 кг янтаря разных фракций. Также у задержанных изъяли готовые изделия из "солнечного камня", мотопомпу, несколько единиц незарегистрированного гладкоствольного и нарезного оружия, прибор ночного видения. Кроме этого у них были изъяты $20тыс., около 4тыс. евро и черновые записи о незаконной деятельности.

При этом в пресс-службе прокуратуры Волынской области добавили, что стоимость обнаруженных и изъятых камней янтаря-сырца крупных фракций и готовых изделий из янтаря оценивается на сумму более 1 млн грн.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.198 Уголовного кодекса Украины (Заранее не обещанное приобретение или сбыт или хранение имущества, заведомо добытого преступным путем, - наказывается арестом на срок до 6 месяцев или ограничением свободы на срок до 3 лет, или лишением свободы на тот же срок).

"Со скупщиками янтаря работают следователи. После завершения процессуальных действий планируется, что им будет объявлено о подозрении по ряду статей УК", - добавили в СБУ.