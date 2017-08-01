Прифронтовые Жованку, Бахмутку и Пески подключили к сети электроснабжения, сообщает глава Донецкой военно-гражданской обладминистрации Павел Жебривский.

"Больше года эти населенные пункты жили без света - в результате обстрелов пророссийских боевиков была повреждена электросеть. Мы долго работали по линии СЦКК, пытаясь получить гарантии безопасности для ремонтников - 600 метров там надо было восстановить, мы бы провели эти работы за несколько дней. Но для террористов чем хуже, тем лучше - они не давали разрешения на проведение работ", - написал П. Жебривский в Фейсбук во вторник.

Он поблагодарил группы военно-гражданского сотрудничества и отметил, что как только была найден безопасный для ремонтников маршрут для будущей линии электроснабжения в обход поврежденного, ремонтники ДТЭК "Донецкоблэнерго" сделали все, чтобы как можно быстрее подключить Жованку, Бахмутку и Пески в электроэнергии.

"Еще максимум неделю им нужно будет на то, чтобы подвести - там, где это нужно - электричество в дома. И, надеемся, жители этих населенных пунктов забудут о том, как жить при свечах", - подчеркнул глава региона.