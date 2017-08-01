События

18:54 01.08.2017

Жованку, Бахмутку и Пески подключили к сети электроснабжения

Прифронтовые Жованку, Бахмутку и Пески подключили к сети электроснабжения, сообщает глава Донецкой военно-гражданской обладминистрации Павел Жебривский.

"Больше года эти населенные пункты жили без света - в результате обстрелов пророссийских боевиков была повреждена электросеть. Мы долго работали по линии СЦКК, пытаясь получить гарантии безопасности для ремонтников - 600 метров там надо было восстановить, мы бы провели эти работы за несколько дней. Но для террористов чем хуже, тем лучше - они не давали разрешения на проведение работ", - написал П. Жебривский в Фейсбук во вторник.

Он поблагодарил группы военно-гражданского сотрудничества и отметил, что как только была найден безопасный для ремонтников маршрут для будущей линии электроснабжения в обход поврежденного, ремонтники ДТЭК "Донецкоблэнерго" сделали все, чтобы как можно быстрее подключить Жованку, Бахмутку и Пески в электроэнергии.

"Еще максимум неделю им нужно будет на то, чтобы подвести - там, где это нужно - электричество в дома. И, надеемся, жители этих населенных пунктов забудут о том, как жить при свечах", - подчеркнул глава региона.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Движение по ул.Набережно-Рыбальской в Киеве будет ограничено до конца октября

Боевики за сутки 18 обстреляли позиции сил АТО, 1 военнослужащий ранен, 4 получили боевые травмы – штаб

Боевики ОРДЛО готовят очередные провокации с целью дискредитации ВСУ – Украинская сторона СЦКК

Под Киевом микроавтобус влетел в фуру, есть жертвы

Иностранцы пытались вывезти 34 кг янтаря, выдав его за сладости

ПОСЛЕДНЕЕ

Янтаря-сырца и изделий из него на миллион гривень изъяли правоохранители на Волыни

Прокуратура направила в суд обвинительные акты за госизмену по еще двум экс-депутатам АР Крым

Суд продлил арест пятерых экс-"беркутовцев" до 29 сентября

В редакции издания "Страна.ua" найдена флэшка с информацией Минобороны

В Киеве задержаны двое наркодилеров, распространявших кокаин в ночных клубах

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Товары для кошек
РЕКЛАМА