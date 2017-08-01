Прокуратура направила в суд обвинительные акты за госизмену по еще двум экс-депутатам АР Крым

Прокуратура Автономной Республики Крым по результатам проведенного специального предварительного расследования направила в суд обвинительные акты в отношении двух бывших депутатов Верховной Рады АРК, которые обвиняются в совершении государственной измены.

"В ходе расследования уголовных производств получены неопровержимые доказательства того, что в марте 2014 эти депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым оказали помощь и способствовали оккупации Крыма. В частности, они незаконно приняли ряд постановлений, в результате чего было создано нелегитимное государственное образование "Республика Крым", - сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры АР Крым.

В ведомстве не обнародовали имена указанных экс-депутатов, однако отметили, что обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет.

В прокуратуре АР Крым сообщили, что следователями и прокурорами в суд уже направлены 49 обвинительных актов в отношении бывших депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым.

"Также по ходатайству следователей и прокуроров судом наложен арест на имущество вышеуказанных 49 бывших депутатов, а именно: 23 квартиры, 16 жилых домов, 31 автомобиль, 4 земельных участка, 2 магазина, катер и банковские счета", - говорится в информации.