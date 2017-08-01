События

17:08 01.08.2017

Суд продлил арест пятерых экс-"беркутовцев" до 29 сентября

Святошинский районный суд г.Киева продлил до 29 сентября срок содержания под стражей для пятерых бывших сотрудников спецподразделения МВД Украины "Беркут", подозреваемых в массовых расстрелах активистов на Евромайдане в 2014 году, сообщает "Громадское ТВ" со ссылкой на адвокатов экс-бойцов.

По информации издания, сторона защиты экс-"беркутовцев" настаивала на том, чтобы их подзащитных отпустили из-под стражи, потому что они "высоконравственные люди".

"Я так понимаю, что единственная проблема - это их доставка на судебное заседание, так с этим на самом деле проблем нет, это высоконравственные люд"», - сказал адвокат обвиняемых Сергея Зинченко и Сергея Игорь Варфоломеев.

Как сообщалось, 16 февраля 2016 года суд объединил в одно производство дела против пяти бывших сотрудников спецподразделения МВД "Беркут" Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, которых обвиняют в убийстве 48 активистов Майдана.

Как сообщалось, 16 января советник главы СБУ Юрий Тандит и советник главы МВД Зорян Шкиряк заявили, что российская сторона включила бывших сотрудников спецподразделения МВД Украины "Беркут" в список на обмен заложниками, но исключили возможность их выдачи или обмена. З.Шкиряк подтвердил, что речь идет о 5 экс-"беркутовцах", обвиняемых в убийстве активистов Майдана.

18 января 2017 года советник главы СБУ Юрий Тандит и советник главы МВД Зорян Шкиряк заявили, что российская сторона включила бывших сотрудников спецподразделения МВД Украины "Беркут" в список на обмен заложниками, но исключили возможность их выдачи или обмена. З.Шкиряк подтвердил, что речь идет о 5 экс-"беркутовцах", обвиняемых в убийстве активистов Майдана.

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