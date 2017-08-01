В редакции издания "Страна.ua" найдена флэшка с информацией Минобороны

В ходе обысков в офисном помещении редакции интернет-издания "Страна.ua" изъят флэш-накопитель, на которой могут находиться документы, содержащие государственную тайну.

Это следует из определения Печерского районного суда Киева по ходатайству следователя о временном доступе к вещам и документам, датированного 27 июля и обнародованного на сайте Единого реестра судебных решений.

"Досудебным расследованием… установлено, что 22.06.2017 сотрудники главного управления Нацполиции в Киеве во время проведения обысков в уголовном производстве (по ч.1 ст.328 - ИФ)… в офисном помещении интернет-издания "Страна.ua" изъяли флэш-накопитель марки Kingston, на котором находятся электронные документы со сведениями, которые, возможно, предоставляют государственную тайну", - говорится в определении суда.

В ходе расследования уголовного производства установлено, что этой информацией владеет, как юридическое лицо, Министерство обороны Украины, подчеркивается в документе.

Рассмотрев ходатайство, суд принял решение о его удовлетворении. "Предоставить следователю в органах внутренних дел следственного отдела Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области… или следователям, которые входят в состав следственной группы в уголовном производстве… временный доступ (к носителям информации, в том числе и жестким дискам – ИФ) с возможностью их изъятия, которые находятся во владении Министерства обороны", - говорится в судебном определении.