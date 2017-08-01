События

16:09 01.08.2017

В редакции издания "Страна.ua" найдена флэшка с информацией Минобороны

В ходе обысков в офисном помещении редакции интернет-издания "Страна.ua" изъят флэш-накопитель, на которой могут находиться документы, содержащие государственную тайну.

Это следует из определения Печерского районного суда Киева по ходатайству следователя о временном доступе к вещам и документам, датированного 27 июля и обнародованного на сайте Единого реестра судебных решений.

"Досудебным расследованием… установлено, что 22.06.2017 сотрудники главного управления Нацполиции в Киеве во время проведения обысков в уголовном производстве (по ч.1 ст.328 - ИФ)… в офисном помещении интернет-издания "Страна.ua" изъяли флэш-накопитель марки Kingston, на котором находятся электронные документы со сведениями, которые, возможно, предоставляют государственную тайну", - говорится в определении суда.

В ходе расследования уголовного производства установлено, что этой информацией владеет, как юридическое лицо, Министерство обороны Украины, подчеркивается в документе.

Рассмотрев ходатайство, суд принял решение о его удовлетворении. "Предоставить следователю в органах внутренних дел следственного отдела Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области… или следователям, которые входят в состав следственной группы в уголовном производстве… временный доступ (к носителям информации, в том числе и жестким дискам – ИФ) с возможностью их изъятия, которые находятся во владении Министерства обороны", - говорится в судебном определении.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Движение по ул.Набережно-Рыбальской в Киеве будет ограничено до конца октября

Боевики за сутки 18 обстреляли позиции сил АТО, 1 военнослужащий ранен, 4 получили боевые травмы – штаб

Боевики ОРДЛО готовят очередные провокации с целью дискредитации ВСУ – Украинская сторона СЦКК

Под Киевом микроавтобус влетел в фуру, есть жертвы

Иностранцы пытались вывезти 34 кг янтаря, выдав его за сладости

ПОСЛЕДНЕЕ

Прокуратура направила в суд обвинительные акты за госизмену по еще двум экс-депутатам АР Крым

Суд продлил арест пятерых экс-"беркутовцев" до 29 сентября

В Киеве задержаны двое наркодилеров, распространявших кокаин в ночных клубах

Госгеонедр приостановила действие лицензий захваченных шахт ДТЭК до окончания АТО

В обновленном заявлении о миссии госдепа США не будет упоминаться продвижение демократии в мире

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Прайс юа
РЕКЛАМА