"Укроборонпром" восстановил и передает в армию очередную модернизированную зенитную установку "Шилка"

Госконцерн "Укроборонпром" восстановил и передает Вооруженным силам Украины после ремонта и модернизации очередную зенитную самоходную установку (ЗСУ-23-4) "Шилка", сообщила пресс-служба госконцерна.

Приемо-сдаточные испытания модернизированной военной техники для ВСУ обеспечены входящим в госконцерн ГП "Балаклейский ремонтный завод".

"В ходе тестирования была проверена работа всех систем боевой машины, включая ведение огня с 23-мм счетверенной автоматической пушки с общей скорострельностью 3400 выстрелов в минуту. Первоначальное назначение "Шилки" - защита от враждебных самолетов и вертолетов, но в условиях гибридной войны на Донбассе, украинские бойцы нашли новое применение этой боевой машине: "Шилка" является эффективным средством поражения наземных целей. Скорострельность, скорость и маневренность "Шилки" позволяет применять ее для подавления огневых позиций противника", - отмечается в сообщении.

ГП "Балаклейский ремонтный завод" обеспечивает работы по ремонту, модернизации и восстановлению зенитно-ракетных комплексов (ЗРК). По данным госконцерна, с 2014 года на мощностях "Балаклейского ремонтного завода" в интересах ВСУ обеспечен ремонт около сотни единиц ЗРК. За три военных года объемы производства ремзавода возросли в 3,6 раз: с 14,54 млн грн в 2014 году до 52,69 млн грн в 2016 году. В 2016 году ремзавод увеличил объемы производства в сравнении с 2015 годом на 20,4% - до 52,69 млн грн, сообщила пресс-служба.

По данным из открытых источников, ЗСУ-23-4 "Шилка" создана в б.СССР в конце 1950-х годов. Предназначена для непосредственного прикрытия наземных войск, уничтожения воздушных целей на дальностях до 2500 м и высотах до 1500 м, летящих со скоростью до 450 м/с, также наземных (надводных) целей на дальности до 2000 м с места, с короткой остановки и в движении. Несмотря на уступающие более новому аналогу – ЗСУ "Тунгуска" характеристики, до сегодняшнего дня ЗСУ-23-4 "Шилка" состоит на вооружении зенитных частей в ряде стран, включая Украину и РФ.