C 1 августа по 10 сентября в Киеве пройдут школьные ярмарки

Тематическая общегородская школьная ярмарка пройдет на улице Крещатик в Киеве 12-13 августа, а в районах столицы – с 1 августа по 10 сентября.

Как сообщается на сайте Киевской горгосадминистрации, ярмарка на Крещатике будет проходить 12 и 13 августа с 9:00 до 18:00 на нечетной стороне, на нижнем тротуаре от центрального выхода со станции метро "Крещатик" до Бессарабской площади.

Кроме того, с 1 августа по 10 сентября школьные ярмарки пройдут и в других районах столицы.

К участию в школьных ярмарках подключились предприятия легкой промышленности, производители товаров школьного ассортимента, а также дистрибьюторы и предприятия торговли.