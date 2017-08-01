События

14:03 01.08.2017

C 1 августа по 10 сентября в Киеве пройдут школьные ярмарки

Тематическая общегородская школьная ярмарка пройдет на улице Крещатик в Киеве 12-13 августа, а в районах столицы – с 1 августа по 10 сентября.

Как сообщается на сайте Киевской горгосадминистрации, ярмарка на Крещатике будет проходить 12 и 13 августа с 9:00 до 18:00 на нечетной стороне, на нижнем тротуаре от центрального выхода со станции метро "Крещатик" до Бессарабской площади.

Кроме того, с 1 августа по 10 сентября школьные ярмарки пройдут и в других районах столицы.

К участию в школьных ярмарках подключились предприятия легкой промышленности, производители товаров школьного ассортимента, а также дистрибьюторы и предприятия торговли.

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