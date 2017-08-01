События

12:16 01.08.2017

С начала АТО военные саперы очистили от взрывоопасных предметов более 3 тыс. га территории Донбасса – Минобороны

С начала проведения антитеррористической операции военные саперы очистили 3,1 тыс га территории Донбасса от взрывоопасных предметов, сообщили в Министерстве обороны Украины.

"В целом с начала АТО военные саперы ВСУ очистили от взрывоопасных предметов более 3 тыс 100 га территории в Донецкой и Луганской областях, 1 тыс 116 км дорог и маршрутов движения", - сказал спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк на брифинге во вторник.

При этом, по его словам, саперы обезвредили более 155,3 тыс. взрывоопасных предметов.

"Инженерно-саперные подразделения ВСУ продолжают опасную работу в районе проведения АТО. На протяжении прошлой недели военные саперы ВСУ очистили от взрывоопасных предметов около 16,5 га местности", - сказал спикер оборонного ведомства, отметив, что во время работ было обезврежено более 1 тыс 70 взрывоопасных предметов.

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