С начала АТО военные саперы очистили от взрывоопасных предметов более 3 тыс. га территории Донбасса – Минобороны

С начала проведения антитеррористической операции военные саперы очистили 3,1 тыс га территории Донбасса от взрывоопасных предметов, сообщили в Министерстве обороны Украины.

"В целом с начала АТО военные саперы ВСУ очистили от взрывоопасных предметов более 3 тыс 100 га территории в Донецкой и Луганской областях, 1 тыс 116 км дорог и маршрутов движения", - сказал спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк на брифинге во вторник.

При этом, по его словам, саперы обезвредили более 155,3 тыс. взрывоопасных предметов.

"Инженерно-саперные подразделения ВСУ продолжают опасную работу в районе проведения АТО. На протяжении прошлой недели военные саперы ВСУ очистили от взрывоопасных предметов около 16,5 га местности", - сказал спикер оборонного ведомства, отметив, что во время работ было обезврежено более 1 тыс 70 взрывоопасных предметов.