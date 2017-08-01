Аваков: Я буду рад, если Саакашвили докажет в суде правомерность обладания украинским паспортом

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о необходимости более четко прописать процедуры предоставления и лишения гражданства, подчеркнув, что экс-президент Грузии, экс-глава Одесской обладминистрациии Михаил Саакашвили может доказать законности своего пребывания в украинском гражданстве в суде.

"Я буду рад, если Саакашвили, собрав все формальные юридические аргументы в суде докажет свою правомерность обладания украинским паспортом, развенчав все претензии… Это красиво и правильно, когда будет работать этот демократический правовой институт обжалования решений. Вне зависимости, кто кому нравится и какие у кого политические взгляды и цели", - написал А.Аваков на своей странице в соцсети Facebook во вторник утром.

Министр убежден, что осенью текущего года, когда начнет работу новая сессия Верховной Рады, "нужно немедленно вносить корректировки в украинское законодательство - более четко, твердо и недвусмысленно прописав процедуры предоставления и лишения гражданства, непоколебимые права граждан Украины - вне зависимости от чьей либо воли в самой Украине и за ее пределами".

"Мне нравится, что за честь обладать украинским гражданством будет борьба! Это правильно… Быть гражданином Украины - честь!", - резюмировал А.Аваков.

Как сообщалось, 26 июля 2017 года стало известно, что президент Украины П.Порошенко издал указ, которым лишил гражданства Украины М.Саакашвили. В администрации президента Украины пояснили, что прекращение гражданства Украины М.Саакашвили связано с поданной им недостоверной информацией при оформлении украинского гражданства.

29 июля М.Саакашвили заявил, что намерен обратиться в административный суд в связи с лишением его гражданства Украины, а затем – в Европейский суд по правам человека.