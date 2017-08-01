События

09:19 01.08.2017

Движение по ул.Набережно-Рыбальской в Киеве будет ограничено до конца октября

Движение транспорта по улице Набережно-Рыбальской в Киеве будет ограничено с 1 августа по 31 октября, в связи с проведением ремонтных работ, говорится в распоряжении, обнародованном на сайте Киевской городской государственной администрации.

Согласно распоряжению, в период с 1 августа по 16 сентября будет ограничено движение в направлении Московского моста, а в период с 16 сентября по 31 октября – в направлении Контрактовой площади.

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Интерфакс-Украина
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