Китай возложил ответственность за ситуацию на Корейском полуострове на США и КНДР

Ответственность за напряженность в районе Корейского полуострова несут Вашингтон и Пхеньян, а не Китай, заявил постпред КНР при ООН Лю Цзеи.

"Независимо от того, какими возможностями располагает Китай, он не может добиться практических результатов, поскольку их достижение зависит от двух принципиальных сторон (США и КНДР - ИФ)", - сказал дипломат журналистам во Всемирной организации.

Он добавил: "Они, а не Китай, несут основную ответственность за то, чтобы движение по этой проблеме осуществлялось, начало осуществляться в правильном направлении".

США последовательно обвиняют Китай, являющийся основным торговым партнером Пхеньяна, в том, что КНР не использует возможности давления на Северную Корею, чтобы вынудить ее отказаться от ракетно-ядерных программ. В субботу минувшей недели президент США Дональд Трамп предупредил, что больше не может допускать, чтобы китайская сторона "ничего не делала" для урегулирования кризиса.