События

08:37 01.08.2017

Контрактовая площадь и часть улицы Сагайдачного станут пешеходной зоной – Мондриевский

На Подоле в Киеве, с 1 августа, изменяется схема организации дорожного движения, в результате чего, Контрактовая площадь и часть улицы Сагайдачного станут единой пешеходной зоной, сообщил глава Подольской райгосадминистрации Валентин Мондриевский.

"В тестовом режиме пешеходной станет зона от улицы Сагайдачного до Андреевской улицы. Парковки перед Киево-Могилянской Академией и Подольской райгосадминистрацией станут пешеходной зоной без автомобилей (кроме спец.транспорта)… Контрактовая площадь станет публичным пространством пешеходной зоной, центром отдыха, а не зоной МАФов и автомобилей. И, что важно, надеюсь, что улучшится экологическое состояние", - написал он на своей странице в Фейсбук.

Согласно сообщению, тестовый режим продлится по середины сентября и, в случае положительный отзывов и результатов, станет постоянным.

В.Мондриевский отметил, что объехать новую пешеходную зону можно будет по улицам Ильинской, Покровской и Братской, что также будет учтено в маршрутах общественного транспорта.

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