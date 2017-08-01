События

07:36 01.08.2017

Во вторник украинские вузы должны опубликовать список рекомендованных к зачислению на бюджет абитуриентов

Во вторник, 1 августа, украинские высшие учебные заведения должны опубликовать список абитуриентов, рекомендованных к зачислению на бюджетную форму обучения, говорится в информации размещенной на сайте Министерства образования и науки.

Зачисление на бюджет должно произойти до 12:00 7 августа, а на контракт - до 30 сентября.

Как сообщалось, более 500 тыс абитуриентов подали заявление на поступление в вузы Украины, заявила министр образования и науки Лилия Гриневич.

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Интерфакс-Украина
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