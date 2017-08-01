События

07:20 01.08.2017

Боевики за сутки 18 обстреляли позиции сил АТО, 1 военнослужащий ранен, 4 получили боевые травмы – штаб

За прошедшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований ОРДЛО совершили 18 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции, в результате которых, 1 военнослужащий ранен и 4 – получили боевые травмы, сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Донецком направлении после 18.00 боевики обстреливали позиции ВСУ в районе Авдеевки из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На Луганском направлении боевики после 18.00 пять раз обстреливали Крымское из минометов калибра 82 мм, гранатометов и стрелкового вооружения.

На Мариупольском направлении боевики применяли гранатометы на подступах к Павлополю и Широкино.

"На большинство обстрелов со стороны боевиков силы АТО отвечали огнем из оружия не запрещенного Минскими договоренностями", - говорится в сообщении на официальной странице штаба АТО в Фейсбук.

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Интерфакс-Украина
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